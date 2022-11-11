افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجدين، اليوم الجمعة، وسط فرحة المواطنين ودعواتهم الخالصة بمزيد من التقدم والبناء في ظل الجمهورية الجديدة، التى انطلقت ولن يستطيع خونة الدين والوطن أن يعطلوا مسيرتها.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، فى بيان لها، أن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الوزارة قام بافتتاح مسجد "الأربعين"، بقرية الشموت مركز بنها، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد على نفقة وزارة الأوقاف على مساحة بلغت 420 متر تقريبا بتكلفة بلغت 3 ملايين ونصف على نفقة الأوقاف.

وتابعت، أنه قام فضيلته بعد ذلك بافتتاح المسجد الجديد "الساحة " بمدينة شبين القناطر، بعد عمل صيانة وترميم لكامل المسجد وجميع محتوياته وإعادة فرشه بالكامل بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت نصف مليون جنيه أيضا على نفقة الوزارة.

وأدى وكيل الوزارة، خطبة الجمعة، والتي تناولت نظرة الدين للوطن وكذا المفهوم الإنساني لفكرة الوطن "الدين والوطن والإنسان"، حيث أكد على أن تهميش فكرة الوطن والعمل على تدمير فكرة الوطن هو من صميم الفكر الشيطاني لخونة الدين والوطن، وهو ما يتنافى تماما مع كون وجود الوطن من الضرورات الحياتية لممارسة الدين، حيث يحتاج الدين إلى وطن لممارسة شعائر الدين، وتلك نعمة لا يعرف قيمتها إلا من فقد وطنه، وتخلى عن الدفاع عنه فأصبح لاجئاً في مخيمات اللاجئين لا يستطيع ممارسة دينه ولا حتى حماية عرضه.

وتابع، أنه صدق رسول الله حين قال: "من أصبح منكم آمنا في سربه (وطنه) معافى فى جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"، كما ساوى القرآن بين الشعور بألم القتل وألم فقدان الوطن فقال تعالى: "ولو أنا كتبنا عليهم فيها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه.. إلى آخر الآية".

واستطرد أن كل هذه المعاني لا يدركها إلا من حافظ على إنسانيته فاستقبل نصوص الشرع الشريف بفكرة سليمة ونفس زكية وعقل واعى، وتلك معانى لا يدركها الخونة الذين باعوا دينهم ووطنهم، ودوما ستظل مصر حامية ومؤسساتها المختلفة ورموزها الوطنية والدينية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م، حتى تاريخه 340 مسجدًا، منها 272 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا.



جانب من افتتاح المساجد الجديدة بالقليوبية



جانب من افتتاح المساجد الجديدة



خلال افتتاح المساجد الجديدة بالقليوبية



لحظة الافتتاح



وكيل الوزارة خلال الافتتاح