استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى لطرح اللحوم بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، بالوجه القبلى لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، كذلك صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25%.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز الأبيض فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات بسعر 10.5 جنيه لكيلو الأرز الأبيض المستورد، و12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض البلدى السائب، و15 جنيها لكيلو الأرز البلدى المعبأ ذى جودة عالية، بجانب زيادة ضخ منتجات اللحوم الطازجة السودانى مع طرح كميات كبيرة من أسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بنفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.