استمرار صرف معاشات نوفمبر بالمنحة الاستثنائية اليوم من ماكينات الصرف الآلى

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الجمعة صرف معاشات نوفمبر، مع صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، من ماكينات الصرف الآلى، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المقرر.

ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات حق إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وإنشاء شركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.

وتنص المادة 17 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.