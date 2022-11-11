استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات أعلى تقاطعه مع الطريق الدائرى لأعمال تطوير

كتبت مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال توسعة كوبري (8) الكائن أعلى طريق الواحات، تحديداً أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، سيتم استقطاع حارة مرورية من الطريق بعرض 5 أمتار فقط بجوار الجزيرة الوسطى (أسفل الكوبرى) المشار إليه بطريق الواحات، بالاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مناطق 6 أكتوبر، وذلك ابتداء من الساعة الـ1 صباح الجمعة الموافق 11/11/2022 وحتى انتهاء الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهات المعنية بالإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال.

وبناء عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتحذير المواطنين بوجود منطقة أعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية.