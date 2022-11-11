ارتفاع أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث قفز المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.68% رابحًا 23.17 نقطة ليغلق عند مستوى 3407.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.5 مليون سهم محققة ما قيمته 359 مليون درهم من خلال تنفيذ 7173 صفقة لـ35 سهمًا.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.60%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاعات السلع، والخدمات، والنقل، والمرافق العامة، والتأمين بنسبة 3.74%، 1.82%، 0.99%، 0.8%، 0.22%، على التوالي.

وزاد 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 14.56%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.96%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها مصرف السلام السودان بنسبة 7.20%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.4 مليون ورقة بقيمة 160.2 مليون درهم.

وارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.139% رابحًا 14.74 نقطة ليغلق عند مستوى 10606.47 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.479 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 401.1 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.8 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها العقارات بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.92%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.76%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 2.68%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.14%، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والمرافق بنسبة 1.47%، 1.02%، على التوالي.

وقفز 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو المتداول" بنسبة 6.07%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 5.01%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "حياة للتأمين" بنسبة 8.33%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 7.77%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 6.17%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 386.6 مليون درهم.