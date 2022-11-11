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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1255 جنيها للجرام

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 01:29 م
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1255 جنيها للجرام محل ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11 نوفمبر 2022، قيمة 1255 جنيها للجرام- وقت صياغة هذه السطور- وذلك بعد حدوث تغيرات في أسعار الذهب في البورصة العالمية لترتفع اونصة الذهب من 1700 دولار إلى مستويات 1760 دولار بسبب تغيرات في شهية المستثمرين للملاذات الآمنة.
 
وشهد سوق الذهب في مصر، تطورات عدة على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس لمستويات 1235 جنيها للجرام من العيار الرئيس 21 ثم أخذت الأسعار طريقها للصعود إلى مستويات 1255 جنيها للجرام، ليصل الذهب مستوى هو الأعلى منذ شهر مايو الماضي.
 
 

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 1076 جنيها.
 
عيار 21 سجل 1255 جنيهات.
 
عيار 24 سجل 1434 جنيها.
 
الجنيه الذهب 10080 جنيها.

 أسباب ارتفاع الذهب

سجل معدن الذهب أعلى سعر تسوية منذ نهاية أغسطس في البورصة العالمية، وسط تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وارتفعت أسعار الذهب بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي، والتي أظهرت تباطؤه لرابع شهر على التوالي في أكتوبر 2022

 
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 7.7% الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 8.2% في سبتمبر السابق له، ومقارنة بتوقعات 8%، وعند التسوية، قفزت أسعار المعدن الأصفر بنحو 2.3% أو 40 دولاراً إلى 1753.70 دولار للأونصة وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ الخامس والعشرين من أغسطس.

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