احتفالات وزفة مبهجة بدير مارجرجس بالأقصر بحضور الآلاف في ثانى أيام الاحتفالات

الأقصر - أحمد مرعى

تواصلت في دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، ثاني أيام الاحتفال السنوي بالدير، بتنظيم فعاليات زفة وطواف الشمامسة بحضور الآلاف من المسيحيين.

ورصد "اليوم السابع"، فى زيارة لدير مارجرجس بجبل الرزيقات محافظة الأقصر، فعاليات ليالى الاحتفالات السبعة للشهيد العظيم مارجرجس الرومانى، والتى من المقرر تستمر حتى 16 نوفمبر الجارى، وذلك للاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.

وقام أبناء الكنيسة على مدار الأيام الماضية بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات للقيام بأعمال التخييم ونصب الخيام بالمنطقة المخصصة لها داخل محيط الدير، حيث تشهد الفعاليات احتفالات طوال الأيام السبعة قداسات يومية وزفة الأيقونة التى تحمل صورة الشهيد مارجرجس بالإضافة للترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للاباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

وفى هذا الصدد التقى "تليفزيون اليوم السابع"، مع الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والعضو السابق ولمدة 25 سنة على لجنة احتفالات دير مارجرجس بجبل الرزيقات، حيث يزور الدير لمتابعة الاستعدادات واللقاء بالانبا مرقس المشرف على الاحتفالات وإدارة الدير طوال العام، والاطمئنان على أبناء إيبارشية نقادة وقوص خلال فترة الاحتفالات بتواجدهم فى المخيمات بالدير.

ويقول الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص لـ"اليوم السابع"، أن العالم يرى علاقة المحبة والمودة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر بأكملها وفى دير مارجرجس بالرزيقات على وجه الخصوص، حيث يحضر جميع الأهالى من مسيحيين ومسلمين فى أيام الاحتفالات السنوية السبعة، موضحًا أنه يوجد أديرة لمارجرجس فى كل مكان ولكن فى مارجرجس الرزيقات له خصوصية وقدسية خاصة، وانطباعات جميع الزوار من مصر وخارج مصر من السودان ولندن وكندا وكافة أنحاء العالم، يشعرون بحالة من الفرحة والسعادة والمحبة فى موسم احتفالات دير مارجرجس بالزريقات.