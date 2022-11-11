إيطاليا: إطلاق مليارى متر مكعب من الغاز للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة

فاطمة شوقى

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى، إطلاق مليارى متر مكعب من الغاز لصالح الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضحت ميلونى فى مؤتمر صحفى الجمعة، محتويات مرسوم المساعدات الرابع، الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس، أنه "مع هذا القرار، يتم تمديد المساعدة الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك "تعزيز نظام حماية أسعار الغاز للمستخدمين المحليين"، وفقا لوكالة آكى الإيطالية.

وقالت رئيسة الحكومة أن "فى هذا المرسوم، تم إدراج قاعدة الامتيازات الخاصة باستخراج الغاز الوطنى، والتى بموجبها نمنح امتيازات جديدة ونفرج عن بعض الامتيازات مقابل حقيقة أن تبيع الشركات ذات الامتياز جزءًا كبيرًا من الغاز المستخرج بسعر مسيطر عليه".

وذكرت رئيسة الوزراء أن الهدف هو "تحرير نحو مليارى متر مكعب من الغاز، يمكنه أن يغطى كامل احتياجات شركاتنا كثيفة الاستخدام للغاز".

واختتمت بالقول "إننا نحد من اعتماد إيطاليا على الطاقة القادمة من الخارج وتأمين النسيج الإنتاجي".