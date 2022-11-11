اليوم السابع
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إعلام: أوكرانيا قد تخسر الدعم المالي من الولايات المتحدة بفوز الجمهوريين

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:00 ص
إعلام: أوكرانيا قد تخسر الدعم المالي من الولايات المتحدة بفوز الجمهوريين الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قالت صحيفة "The Hill" إن أوكرانيا قد تخسر المساعدة المالية من الولايات المتحدة إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وبحسب الصحيفة: "قد يؤدي فوز المرشحين الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق دونالد لترامب في مجلسي النواب والشيوخ إلى تقوية أصوات المعارضة التي تشكك بجدوى إنفاق إدارة بايدن المتزايد باطراد على دعم أوكرانيا".

وتقول المقالة إن أوكرانيا ستراقب نتائج الانتخابات النصفية بقلق، على الرغم من أن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف تحدث الأسبوع الماضي عن ثقته في أن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين سيواصلون دعم كييف.

واستذكرت الصحيفة قول الرئيس الأمريكي السابق ترامب بأن السياسة الأمريكية الحالية يمكن أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. فضلا عن دعوات ترامب إلى الضغط على كييف والدفع لإجراء مفاوضات سلام مع موسكو.


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