إطلاق سيارات متنقلة لطرح الأرز الأبيض بـ 12 جنيها للكيلو السائب و15 للمعبأ

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطلاق مجموعة من السيارات المتنقلة في الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بشكل مستمر ويتم طرح سلعة الأرز بسعر 12 جنيها للكيلو السائب، و15 جنيها للكيلو المعبأ.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين في استلام الأرز الشعير من المزارعين كذلك تشكيل لجنة في كل موقع استلام وتخزين الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام من مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة وأعضاء من ممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة " أمين الموقع التخزين " ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد، وأن سعر شراء الأرز الشعير المنتج محليا هذا العام بدرجة نظافة 94% ورطوبة لا تزيد عن 14% كما يصرف حافز نقل للمزارعين وموردى الأرز الشعير المحلى بمقدار 100 جنيه للطن عن كل الكمية التى يتم توريدها، ومن المستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالى الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.

وفى حالة الامتناع عن تسليم الأرز الشعير يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى، إضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 الآف جنيه لكل طن و يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.