إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص ،بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية توك توك، بطريق " الملكين- الحسينية" بجوار السوق بنطاق مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، فيما أصيب شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بنطاق العاشر من رمضان.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقي الإسعافات الطبية الأولية، والعلاج اللازم، وتبين أن أغلب الإصابات كدمات وسحجات، وجارى إخطار الجهات المعنية بالواقعة.

وفي سياق متصل أصيب شخصين بسحجات وكدمات، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفل الطريق الاقليمي، طريق مصر اسماعيلية، وتم نقلهما إلى مستشفى العاشر الجامعى.