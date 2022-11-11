إدارة مرض السكري عند الأطفال.. الإجابة عن 10 استفسارات شائعة

كتبت إيناس البنا

يكون مرض السكرى أكثر تعقيدًا عندما يعاني طفلك الصغير منه، مما يتطلب عناية ومتابعة، وفقًا لموقع juvenilediabetesindia. ، يوجد ملاين الأطفال حول العالم من مرضى السكر، ونعرض فيما يلى 10 استفسارات شائعة لدى كل والد حول إدارة الأطفال المصابين بالسكري:

س 1: ما هو نوع مرض السكري الذي يمكن أن يعاني منه الأطفال؟



عادةً ما يعاني الأطفال والمراهقون من مرض السكري من النوع الأول ، ولكن بسبب زيادة السمنة لدى الأطفال بالإضافة إلى نمط الحياة الخاملة ، فقد بدأ مرض السكري من النوع 2 يؤثر عليهم أيضًا.

س 2: لماذا يعاني الأطفال من مرض السكري؟



يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين مما يؤدي إلى رد فعل مناعي ذاتي في الجسم، هذا يؤدي إلى التوقف التام عن إنتاج الأنسولين في الجسم.

من ناحية أخرى ، يحدث داء السكري من النوع 2 عندما لا يتمكن الجسم من استخدامه بشكل صحيح بسبب مقاومة الأنسولين على الرغم من أنه ينتج الأنسولين، تحدث هذه المقاومة بشكل أساسي بسبب السمنة حيث لا تسمح الخلايا الدهنية للأنسولين بالعمل بشكل صحيح.

س 3: كيف يتم تشخيصه؟ ما هي العلامات التي يجب أن يبحث عنها الآباء؟



إذا لاحظ الوالدان إفراطًا في إنتاج البول، أو الشهية ، أو فقدان الوزن ، أو زيادة العطش ، أو إرهاق الطفل بسهولة، فيجب فحصه للكشف عن مرض السكري. يتم تشخيصه من خلال البحث عن مستويات السكر المرتفعة في الدم واختبارات البول.

س 4: كم مرة يجب على الطفل المصاب بداء السكري زيارة الطبيب؟



من الناحية المثالية ، يجب على الطفل زيارة الطبيب مرة واحدة في الشهر. إذا لم يكن ذلك ممكنًا كل شهر ، فمن الضروري مرة واحدة على الأقل كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، ومع ذلك ، في حالة حدوث أي مرض أو إصابة ، يجب أخذ الطفل إلى الطبيب على الفور.

س 5: هل الأدوية هي نفسها للبالغين والأطفال؟



نعم ، معظم الأدوية متشابهة. ومع ذلك ، هناك عدد قليل من الأدوية التي لا ينبغي أن تعطى للأطفال وينبغي اتباع تعليمات استشاري مرض السكري بشكل صحيح.

س 6: ما هي أول الأشياء التي يجب على الوالدين القيام بها من أجل الطفل المصاب بالسكري؟



يجب على الآباء اتباع أسلوب حياة أكثر روتينًا وانضباطًا لأطفالهم، ويجب قياس مستويات السكر في الدم على الأقل 2-3 مرات في اليوم، يعد الحفاظ على عادات غذائية جيدة أمرًا ضروريًا للغاية وفي مرضى النوع الأول ، يجب الاهتمام بحقن الأنسولين في الأوقات المناسبة.

س 7 : هل يمكن لطفل يعاني من مرض السكري أن يعيش حياة طبيعية ، على سبيل المثال هل سيتمكن من المشاركة في الأنشطة البدنية؟



لا ينبغي أن يمنع داء السكري الطفل من ممارسة أي رياضة، كل ما في الأمر أن هناك حاجة إلى تنسيق أفضل في نظام ممارسة النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

س 8: ما الاحتياطات التي يجب على الآباء اتخاذها في حالة إصابة طفلهم المصاب بالسكري أثناء اللعب؟



يجب غسل الجرح بالماء فورًا ، ثم يوضع بيتادين أو أي كريم مطهر آخر على موضع الجرح. إذا كانت هناك حاجة لحقن التيتانوس ، فيجب إعطاؤها على الفور. في حال كان الجرح شديدًا ، يرجى زيارة الطبيب.

س 9: ماذا عن شرب عصائر الفاكهة أو الكولا؟



يجب تجنب العصائر والكولا لأنها تحتوي على السكر المكرر الذي يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم في جسم الطفل، بدلاً من ذلك ، يجب تناول الفاكهة الكاملة لأنها تحتوي على الألياف التي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

س 10: ما الذي يمكن للوالد أن يفعله لإشباع رغبات طفل مصاب بالسكري؟



تتوفر الكثير من المواد الغذائية الخالية من السكر مثل المربيات والبسكويت والشوكولاتة في السوق والتي يمكن تقديمها للطفل لإشباع رغباته الشديدة في تناول الحلوى، ومع ذلك ، يجب ألا يغيب عن البال أنه لا ينبغي الإفراط في تناولها.