إجراء 60 عملية جراحية بالتأمين الصحى بالغربية واستقبال 330 مريضا بأقسام الطوارئ

الغربية - فريق المحافظات

أجرت مستشفيات التأمين الصحى فرع الغربية ما يقرب من 60 عملية جراحية اليوم الجمعة، حيث استمر العمل بجميع المستشفيات لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين علي مدار الساعة، صرح بذلك الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية.

وأضاف بقيام مستشفي المجمع الطبي بإجراء 10 عمليات قسطرة قلبية ، 11 عملية لجراحات العيون، 10 حالات بذل نخاع، 3 جراحات في المخ والأعصاب، 3 جراحات للعظام ، 4 عمليات في جراحات المسالك البولية، كما أجرت مستشفي مبرة المحلة 16 عملية لجراحات الأطفال.

واستقبلت مستشفيات الفرع 330 مريض تردد علي مستشفيات الطوارئ وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية لهم، حيث بلغ عدد حالات الدخول للقسم الداخلي 41 حالة دخول بالمستشفيات في الفترة من 8 إلي 2 ظهرا، ويستمر العمل بجميع المستشفيات علي مدار الساعة وتواجد جميع الأطقم الطبية ومرور فرق العمل للتأكد من توافر الخدمات والأدوية والمستلزمات وأرصدة بنوك الدم.