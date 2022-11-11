أوكرانيا تصف انسحاب القوات الروسية من "خيرسون" بـ "النصر المهم"

كتب عبد الوهاب الجندى

وصفت السلطات الأوكرانية، انسحاب القوات الروسية من منطقة "خيرسون" بأنه "نصر مهم"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الجمعة عن الرئاسة.

من جانبه قال عضو في مجلس خيرسون الإقليمي، إن "المدينة باتت تحت سيطرة القوات الأوكرانية بشكل شبه كامل"

وتمكنت القوات الأوكرانية الأربعاء من استعادة 12 قرية في منطقة خيرسون، كانت روسيا أعلنت الانسحاب منها جزئيا، وفق ما أعلنه قائد الجيش الأوكراني الخميس فاليري زالوجني. لكن زالوجني يتوخى الحذر بشأن الإعلان الروسي كما هو شأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي حيث قال إنه "لا يمكنه تأكيد أو نفي معلومات ما يسمى بالانسحاب".

من جهته، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أنه "إذا غادر الروس خيرسون فسيكون ذلك انتصارا آخر لأوكرانيا"، مؤكدا أن الحلف سيدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك".