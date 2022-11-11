"أوقاف أسوان": افتتاح مسجدين جديدين والإجمالى يصل إلى 340 مسجدا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكدت مديرية أوقاف أسوان، أنه تم اليوم، الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين، وهما مسجد القنان بقرية القنان بالبصيلية بحري، ضمن خطة الإحلال والتجديد، ومسجد علي زين العابدين بالبصيلية بحري ضمن خطة الصيانة والترميم.

وأشارت الأوقاف، فى بيان لها، إلى مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،‏ والتزام كامل من رواد المسجدين بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت، بأن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م حتى تاريخه (340) مسجدًا ، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و (68) مسج علىدًا صيانة وترميمًا.