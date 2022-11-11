اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف أسوان": افتتاح مسجدين جديدين والإجمالى يصل إلى 340 مسجدا.. صور

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:17 م
"أوقاف أسوان": افتتاح مسجدين جديدين والإجمالى يصل إلى 340 مسجدا.. صور افتتاح مسجدين جديدين بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مديرية أوقاف أسوان، أنه تم اليوم، الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين، وهما مسجد القنان بقرية القنان بالبصيلية بحري، ضمن خطة الإحلال والتجديد، ومسجد علي زين العابدين بالبصيلية بحري ضمن خطة الصيانة والترميم.
 
وأشارت الأوقاف، فى بيان لها، إلى مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،‏ والتزام كامل من رواد المسجدين بكافة الإجراءات الاحترازية.
 
وأوضحت، بأن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م حتى تاريخه (340) مسجدًا ، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و (68) مسج علىدًا صيانة وترميمًا.
 
افتتاح مسجدين جديدين (1)
افتتاح مسجدين جديدين

افتتاح مسجدين جديدين (2)
افتتاح مسجدين جديدين

افتتاح مسجدين جديدين (3)
افتتاح مسجدين جديدين

افتتاح مسجدين جديدين (4)
افتتاح مسجدين جديدين

 


افتتاح مسجد

مساجد جديدة

اسوان

الاوقاف

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة