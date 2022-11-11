أهالى بورسعيد يستمتعون بتجمعات أسراب الحمام فى ميدان الشهداء.. صور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، فيديو، صباح اليوم الجمعة، من داخل ميدان الشهداء في محافظة بورسعيد، والمواجه للديوان العام للمحافظة بشارع 23 يوليو.

وتواجد عدد من الأهالي يقدمون الطعام للحمام الذي يتجمع بالعشرات في الميدان، من خلال ظاهرة اعتاد عليها البورسعيدية يومياً في الساعات المبكرة.

وتشهد محافظة بورسعيد، طقس معتدل من سطوع للشمس، واعتدال في درجات الحرارة، وهدوء في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم بأنه خريفى معتدل ومستقر على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد .

كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على أماكن متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع فرصة أمطار خفيفة على (حلايب -شلاتين-مرسى علم)قد تكون رعدية أحيانا.