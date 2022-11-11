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أهالى بورسعيد يستمتعون بتجمعات أسراب الحمام فى ميدان الشهداء.. صور

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 09:51 ص
أهالى بورسعيد يستمتعون بتجمعات أسراب الحمام فى ميدان الشهداء.. صور تجمعات الحمام في ميدان الشهداء
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، فيديو، صباح اليوم الجمعة، من داخل ميدان الشهداء في محافظة بورسعيد، والمواجه للديوان العام للمحافظة بشارع 23 يوليو.
 
وتواجد عدد من الأهالي يقدمون الطعام للحمام الذي يتجمع بالعشرات في الميدان، من خلال ظاهرة اعتاد عليها البورسعيدية يومياً في الساعات المبكرة. 
 
وتشهد محافظة بورسعيد، طقس معتدل من سطوع للشمس، واعتدال في درجات الحرارة، وهدوء في مياه البحر الأبيض المتوسط. 
 
وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم بأنه خريفى معتدل ومستقر على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد .
 
كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على أماكن متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع فرصة أمطار خفيفة على (حلايب -شلاتين-مرسى علم)قد تكون رعدية أحيانا. 
 
الأهالي-يلعبون-مع-حمام-المسله
الأهالي-يلعبون-مع-حمام-المسله

الديوان-العام-لمحافظة-بورسعيد
الديوان-العام-لمحافظة-بورسعيد

جانب-من-تواجد-الأهالي-بالميدان
جانب-من-تواجد-الأهالي-بالميدان

شارع-٢٣-يوليو
شارع-٢٣-يوليو

عدد-من-الأهالي-مع-حمام-الميدان
عدد-من-الأهالي-مع-حمام-الميدان

 


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