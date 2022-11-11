أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بلاده ستطلع تايوان على نتائج اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شى جين بينج، المقرر الأسبوع المقبل.
وأضاف سوليفان - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية مساء الخميس - أن هدف الولايات المتحدة هو جعل تايوان تشعر بالأمن بشأن الدعم الأمريكي.
وكان البيت الأبيض قد أعلن - في وقت سابق - أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج سيناقشان يوم الاثنين المقبل في بالي جهود الحفاظ على خطوط الإتصال بين البلدين.
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