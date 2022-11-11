وأضاف سوليفان - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية مساء الخميس - أن هدف الولايات المتحدة هو جعل تايوان تشعر بالأمن بشأن الدعم الأمريكي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن - في وقت سابق - أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج سيناقشان يوم الاثنين المقبل في بالي جهود الحفاظ على خطوط الإتصال بين البلدين.