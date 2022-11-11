أطنان من الأرز والأعلاف حيوانية.. حصيلة ضربة قوية للداخلية لضبط الأسواق

كتب - محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1636) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (3) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (59,825 طن" أرز أبيض، فول، عدس، سكر، زيت طعام، أقماح " - 20 طن دقيق أبيض "عينى" – 645 عبوة "مسلى، جبن")، (469) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء.

بمضبوطات بلغت (10 طن "أسمنت" - 5,750 طن دقيق أبيض "عينى" – 30,239 طن " سكر حر – فول - أرز أبيض – زيت طعام – مكرونة – أعلاف - أسمدة" – 1370 قطعة " أدوات كهربائية، غيار سيارات، ملابس جاهزة" – 3597 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (725) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" - 265 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 227 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 220 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (2,850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –800 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 30 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 197 بطاقة ذكية)، وكذا ضبط (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (12,578 طن “سكر، أرز، زيت طعام، مكرونة، أعلاف، أسمدة” مدعمة - 764 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (151,842 طن "مستندى – عينى") أبرزها (2,850 طن دقيق بلدى "مستندى" -25,750 طن دقيق أبيض "عينى" - 12,578 طن "سكر، أرز، زيت طعام، مكرونة، أسمدة" مدعمة - 90,064 طن " سكر حر – فول - أرز أبيض - زيت طعام – مكرونة - أقماح – عدس - أعلاف – أسمدة")، وكذا ضبط (3597 عبوة سجائر – 645 عبوة "مسلى – جبن" – 1370 قطعة "أدوات كهربائية – غيار سيارات – ملابس جاهزة"- 764 إسطوانة بوتاجاز – 197 بطاقة تموينية ذكية – 30 رغيف بلدى مدعم – 10 طن "أسمنت") كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (66 طن سلع غذائية " أرز أبيض – دقيق أبيض "عينى" – مكرونة – سكر حر – عدس – أقماح محلية") معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (12,82 طن " فول – عدس") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.