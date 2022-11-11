أسباب تجعلك تضيف المزيد من المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

أكثر من 300 عملية إنزيم في جسم الإنسان تتضمن المغنيسيوم، مما يجعله عنصرًا حيويًا من بين أدواره المختلفة تعزيز جهاز المناعة ، والتحكم في ضغط الدم، والمساعدة في وظيفة العضلات والأعصاب، يخزن الهيكل العظمي البشري 50-60٪ من 25 جم من المغنيسيوم التي يحملها الجسم البالغ، وتحتوي العضلات والأنسجة الرخوة وسوائل الجسم على ما تبقى.

على الرغم من حقيقة أن أعراض النقص نادرة لدى الأشخاص الأصحاء ، فإن معظم الأفراد لا يتلقون ما يكفي من المغنيسيوم في وجباتهم الغذائية، يجب أن يسعى الناس جاهدين للوصول إلى المستويات اليومية الموصوفة من المغنيسيوم لأن الأطباء يربطون نقص المغنيسيوم بعدد من المشكلات الصحية، وإليك الأسباب العديدة التي تجعلك تضيف المزيد من المغنيسيوم إلى نظامك الغذائى، وفقا لما نشره موقع "ndtv".



8 فوائد صحية مذهلة للمغنيسيوم 1. يعزز أداء التمرين

اعتمادًا على النشاط ، قد تحتاج إلى قدر أكبر من المغنيسيوم أثناء التمرين ، يساعد المغنيسيوم في إزالة اللاكتات ، والتي يمكن أن تتراكم أثناء التمرين وتؤدي إلى الإرهاق ، وكذلك حركة السكر في الدم إلى عضلاتك وفقًا للدراسات ، فإن تناول مكملات المغنيسيوم قد يساعد كبار السن وغيرهم ممن يعانون من نقص المغنيسيوم في الأداء بشكل أفضل أثناء النشاط البدني.

2. يحسن صحة العظام

المغنيسيوم ضروري لإنتاج العظام بشكل جيد ، على الرغم من أن غالبية الدراسة ركزت على أهمية الكالسيوم في صحة العظام وفقًا للبحث ، يرتبط استهلاك ما يكفي من المغنيسيوم بزيادة تكوين بلورات العظام ، وزيادة كثافة العظام ، وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، نظرًا لأنه يساعد على التحكم في مستويات الكالسيوم وفيتامين د ، وهما معدنان أساسيان ضروريان لصحة العظام ، فقد يعزز المغنيسيوم ، بشكل مباشر وغير مباشر ، صحة العظام.

3. يعزز نوعية النوم

كثيرا ما يستخدم المغنيسيوم التكميلي كعلاج المثلية لاضطرابات النوم مثل الأرق، هذا لأن المغنيسيوم يتحكم في عدد من الناقلات العصبية المتعلقة بالنوم ، بما في ذلك حمض جاما أمينوبوتيريك، تم العثور على مكملات المغنيسيوم لتقليل الوقت الذي يستغرقه المرضى للنوم في دراسة لكبار السن الذين يعانون من الأرق.

4. يساعد على توازن السكر في الدم

وفقًا للدراسات ، فإن ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لديهم كميات منخفضة من المغنيسيوم في دمائهم ، مما قد يجعل من الصعب على الجسم التحكم بفعالية في مستويات السكر في الدم، علاوة على ذلك ، تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين يتناولون مغنيسيوم إضافيًا تقل لديهم فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وجد أحد التحليلات أن مكملات المغنيسيوم تعمل على تحسين حساسية الأنسولين ، وهو جانب مهم في تنظيم نسبة السكر في الدم.

5. يمنع ويحسن مرض السكري

ارتبطت الأنظمة الغذائية عالية المغنيسيوم في الدراسات بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. قد يكون هذا نتيجة مساهمة المغنيسيوم الكبيرة في تنظيم الأنسولين والجلوكوز، مقاومة الأنسولين هي حالة تتطور كثيرًا قبل مرض السكري من النوع 2 ، وقد يؤدي نقص المغنيسيوم إلى تفاقمها، من ناحية أخرى ، قد ينتج انخفاض مستويات المغنيسيوم عن مقاومة الأنسولين.

6. يساعد على الإجراءات البيوكيميائية في الجسم

لديك المغنيسيوم في كل مكان في جسمك. في الواقع ، هذا المعدن موجود وضروري لعمل كل خلية في جسمك. يحتوي جسمك على 60٪ من المغنيسيوم الموجود في عظامك ، بينما توجد 40٪ المتبقية في العضلات والأنسجة الرخوة وسوائل الجسم مثل الدم، تتمثل إحدى وظائفه الأساسية في العمل كعامل مساعد، أو جزيء مساعد، في الأنشطة الكيميائية الحيوية التي تقوم بها الإنزيمات باستمرار، أكثر من 600 رد فعل جسدي تعتمد عليه.

7. يقلل من الصداع النصفي

بالإضافة إلى كونه مؤلمًا ، غالبًا ما يؤدي الصداع النصفي إلى أعراض تشمل الغثيان والقيء وحساسية الضوء وحساسية الضوضاء، وفقًا لبعض الخبراء ، فإن مرضى الصداع النصفي أكثر عرضة من عامة الناس للإصابة بنقص المغنيسيوم في الواقع ، يشير عدد من الدراسات إلى أن تناول مكملات المغنيسيوم قد يساعد في منع وإدارة الصداع النصفي.

8. يحسن صحة القلب

المغنيسيوم ضروري للحفاظ على قوة وصحة قلبك ، تظهر الأبحاث أن تناول المكملات الغذائية القوية في المغنيسيوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ، والذي يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة بأمراض القلب في دراسة مختلفة ، ارتبط ارتفاع استهلاك المغنيسيوم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والهجوم وارتفاع ضغط الدم.