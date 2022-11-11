وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، وفقا لوكالة أنباء (أرمن برس) اليوم الجمعة - أنه خلال الليلة الماضية، فتحت القوات الأذرية نيران الأسلحة النارية وقذائف الهاون من عيارات مختلفة على المواقع الأرمينية.

وأضافت أن الوضع كان مستقرا حتى الساعة التاسعة مساء أمس.. مشيرة إلى أن القصف الأذري لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش الأرميني.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الأذرية، بأن مواقع الجيش الأذري تعرضت لإطلاق نار من الجانب الأرميني في اتجاه منطقة كلبجار.

وأضافت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء (ترند) الأذرية - أن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار تجاه عدة مناطق، مشيرة إلى أن وحدات الجيش الأذري المتواجدة اتخذت الإجراءات المناسبة للرد.