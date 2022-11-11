أخبار 24 ساعة.. "النقل العام بالقاهرة" تنفى توقف حركة المواصلات غدا

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النقل العام بالقاهرة تنفى توقف حركة المواصلات غدا.. وتؤكد: يوم عمل عادى

وقفة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا للتنديد بالتدخل فى شأن مصر ودعم عمرو درويش.. صور

وزيرة البيئة تتجول بالأتوبيس الكهربائى بين المنطقتين الزرقاء والخضراء بشرم الشيخ