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أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة.. "النقل العام بالقاهرة" تنفى توقف حركة المواصلات غدا

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. "النقل العام بالقاهرة" تنفى توقف حركة المواصلات غدا وزارة النقل - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

النقل العام بالقاهرة تنفى توقف حركة المواصلات غدا.. وتؤكد: يوم عمل عادى

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وزير الرى يلتقى وزير البيئة والعمل المناخى لغرب أستراليا فى COP27

 


الرى

النقل

الاوقاف

البيئه

الهجره

الزراعه

اليوم السابع بلس



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