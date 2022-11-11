أخبار 24 ساعة.. "النقل العام بالقاهرة" تنفى توقف حركة المواصلات غدا

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النقل العام بالقاهرة تنفى توقف حركة المواصلات غدا.. وتؤكد: يوم عمل عادى
وقفة لأبناء الجالية المصرية بألمانيا للتنديد بالتدخل فى شأن مصر ودعم عمرو درويش.. صور
وزيرة البيئة تتجول بالأتوبيس الكهربائى بين المنطقتين الزرقاء والخضراء بشرم الشيخ
180 ألف طالب يخوضون اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن السبت المقبل
وزير الزراعة يتفقد جناح الوزارة بقمة المناخ ويشارك بجلسة تحالف العمل الأهلى
وزير الرى يلتقى وزير البيئة والعمل المناخى لغرب أستراليا فى COP27
"القومى للمرأة" يهنئ البطلة سمر حمزة بعد تصدرها التصنيف العالمى للمصارعة
رضا حجازى: الوزارة دمجت المفاهيم البيئية والتنمية المستدامة فى المناهج
غلق المحور المركزى أمام سلفر مول وتحويلات لحركة السيارات لإنشاء المونوريل
وزيرة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع الجانب المغربي فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة
وزير الأوقاف يعتمد 21 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش
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