أخبار مصر.. الرئيس الأمريكى: مصر "أم الدنيا" وهى أنسب مكان لعقد قمة المناخ

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن مصر هي "أم الدنيا" وهي أكثر مكان لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضى".

الرئيس الأمريكى: مصر "أم الدنيا" وهى أنسب مكان لعقد قمة المناخ

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن مصر هي "أم الدنيا" وهي أكثر مكان لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضي".

الرئيس السيسي: العلاقات الأمريكية المصرية استراتيجية ولم تتغير على مدار 40 عاما

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لقائه مع نظيره الأمريكي بحضور الصحافة الأمريكية مهم من أجل نقل تطورات الأوضاع داخل مصر متابعا: "انا عارف إن ده محل اهتمام لكم".

الرئيس السيسي لنظيره الأمريكى: لقاء نانسى بيولسى كان فرصة رائعة للتشاور

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن فرصة للتباحث حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، متابعا: "امبارح كان فيه فرصة رائعة مع السيدة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي والأعضاء وتحدثنا كثيرا فى موضوعات مختلفة".

وقفة للجالية المصرية ببريطانيا: نحن فداء للدولة المصرية ورئيسها

أرسلت الجالية المصرية ببريطانيا رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضامن مع الشعب المصرى فى مواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار فى مصر.

منتخب مصر مواليد 2006 يتقدم على تونس بهدف فى الشوط الأول

تقدم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عام بقيادة محمد وهبة على نظيره التونسى بهدف مقابل دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد 5 جويليه ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية .

رسائل رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى من قمة المناخ

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أكدت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أن هناك علاقات صداقة تجمع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهى علاقات تاريخية.

بايدن: نشكر مصر على دورها فى القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: "نشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية".

البيت الأبيض عن التزامات مصر المناخية: تحقق فوائد هائلة وتعزز أمن الطاقة

قال البيت الأبيض إنه من بين المبادرات التى سيعلن عنه الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال مشاركته فى قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ كوب 27 والمنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، تسريع اقتصاد الطاقة النظيفة فى مصر وتعزيز الطموح المناخى ودعم أمن الطاقة.

الرئيس السيسي لنظيره الأمريكى: الأمور فى مصر تسير بشكل جيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأمور فى مصر تسير بشكل جيد، متابعا: "فخامة الرئيس الأمريكى أهلا وسهلا".

الرئيس السيسي لـ"جو بايدين": أطلقنا استراتيجية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان فى مصر، وكذلك مبادرة الحوار الوطني فى أبريل من هذا العام، بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسى لمتابعة كل القضايا والقوائم التى يتم تحديدها يتم التوقيع والتصديق عليها.

لتجنب نزلات البرد الموسمية.. 6 نصائح للوقاية أهمها وقف التدخين

مع اقتراب موسم الشتاء، غالبًا ما تكون البكتيريا والأنفلونزا والأسباب الأخرى وراء البرد بكثرة، عادة لا يتطلب البرد الموسمي زيارة الطبيب، يمكنك استخدام هذه النصائح البسيطة لتجنب الإصابة بنزلة برد موسمية، حيث يعد الابتعاد عن البكتيريا أفضل طريقة للوقاية من البرد الموسمي، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

اتفاقية لتركيب نظم الخلايا الشمسية بمتاحف شرم الشيخ والغردقة و"المصرى الكبير

شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكل من المجلس الأعلى للآثار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو والايسسكو لنشر وتركيب نظم خلايا شمسية في عدد من المواقع السياحية والمتاحف التي تشمل المتحف المصري الكبير ومتحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة ومركز زوار منطقة الأهرام.

الرئيس السيسي: العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة، كما أن التوجه فيها كان توجها واحدا، متابعا: "فيه موضوع دايما خاص حقوق الإنسان.. ودائما ما يكون لدينا فى مصر مقاربة شاملة".

بيلوسى: واشنطن علاقتها بالقاهرة تاريخية.. ومصر تلعب دورا هاما لأمن المنطقة

أكدت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى، أن هناك علاقات صداقة تجمع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهى علاقات تاريخية .