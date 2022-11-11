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آداب القاهرة: امتحان الميد تيرم بنظام الأسئلة المقالية ولا تعطيل للمحاضرات

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:00 ص
آداب القاهرة: امتحان الميد تيرم بنظام الأسئلة المقالية ولا تعطيل للمحاضرات الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور خالد أبو الليل، وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية تستعد لامتحانات الميد تيرم التى من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل حضوريا بالكلية، موضحا أن الاختبارات ستعقد بنظام الأسئلة المقالية على مستوى الفرق الدراسية بالكلية، مشيرا إلى أنه تم توجيه الأقسام لتحديد درجات أعمال السنة للطلاب سواء كانت فى صورة تكليفات أو امتحانات الميد تيرم.
 
وأضاف الدكتور أبو الليل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا تعطيل للمحاضرات خلال فترة تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "امتحانات الميد تيرم"، حيث تم تفويض الأقسام وأساتذة المواد بتخصيص جزء من المحاضرة للامتحان أو تخصيص الزمن المقرر للمحاضرة ككل لأداء الطلاب اختبارات الميد تيرم.
 
وتابع وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب أن هناك انتظام كامل فى المحاضرات والدراسة منذ انطلاق العام الجامعى، وبالتوازى فإن خريطة الأنشطة الطلابية تسير بشكل جيد، حيث يتم تنظيم ندوات ولقاءات توعوية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب.

جامعة القاهرة

التعليم العالى

اخبار مصر

اداب القاهرة

امتحانات الميد تيرم



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