31 حالة وفاة فى الإكوادور بسبب الكحول المغشوش

فاطمة شوقى

أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية، أن هناك 31 حالة وفاة بسبب استهلاك الكحول المغشوش، حيث تم تسجيل 14 حالة وفاة في مقاطعة سانتو دومينيجو دى لوس تساتشيلاس و17 حالة أخرى في إسميرالداس.

وأشارت قناة سى إن إن، على نسختها الإسبانية إلى أن وزارة الصحة الإكوادورية، أكدت الحفاظ على الإجراءات المشاركة بين المؤسسات للمراقبة والسيطرة الوبائية ، وأيضا للتحذير من تناول الكحول دون وجود سجل صحى.

وأشارت القناة إلى أن الاستهلاك المفرط للكحول وراء حالة وفاة واحدة من كل خمس حالات وفاة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عامًا في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن التقرير الأول للوفيات بسبب الكحول المغشوشة في مقاطعتي سانتو دومينجو دي لوس تساتشيلاس وإزميرالدا وقع في 26 أكتوبر ، عندما توفي 7 أشخاص.

بعد يومين من صدور التقرير الأول ، في 28 أكتوبر ، أشار وزير الصحة العامة الإكوادوري ، خوسيه رواليس ، إلى أن حوالي خمس مداهمات نُفذت في المقاطعتين حيث عثرت السلطات على 50 ألف لتر من الكحول غير القانوني.