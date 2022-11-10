16 مشروعاً جديداً.. تفاصيل مشروعات بترولية تحقق الاستدامة وتخفض الانبعاثات

كتبت -مروة الغول

تنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية حالياً من خلال اللجنة العليا للمشروعات البترولية 16 مشروعاً جديداً لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها وكانت كالتالى..

1-ينفذ حالياً 16 مشروعاً جديداً لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات فى 13 شركة، (النصر للبترول / الأسكندرية للبترول / العامة للبترول / العامرية لتكرير البترول / القاهرة لتكرير البترول / خالدة -قارون / ويبكو / الأمل / عجيبة / شمال البحرية / بتروسيلة / بتروسنان).

2- بإجمالى استرجاع 25 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 584 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.

3- جارى تنفيذ مشروع WASTE HEAT RECOVERY بمحطة ضغوطات دهشور من خلال شركة جاسكو، ويهدف المشروع زيادة ضخ كمية الغاز إلى الصعيد حيث أن محطة الضغط بدهشور بها 4 وحدات ضاغط توربيني وسيتم إضافة وحدتين إضافيتين وتطبيق تكنولوجيا ORC للاستفادة من الحرارة الناتجة من عوادم الوحدات الأربعة الحالية بالإضافة لعوادم إحدى الوحدات الجديدة الجارى إقامتها لتوليد ما يقرب من28 ميجا وات لتشغيل الوحدة الأخيرة.

4- جارى تنفيذ عدة مشروعات منها، مشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار وإنشاء وحدة لاستخلاص البوتاجاز من خلال شركة السويس لتصنيع البترول، ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث مجمع التفحيم بأحدث الأساليب العلمية وتعظيم القيمة المضافة بالاستغلال الأمثل لكميات المازوت المنخفض القيمة وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة معتمداً على تعظيم كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات التي تؤثر على البيئة من خلال تطبيق نظام إدارة الطاقة ( Energy Management System) ويستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 300 ألف طن ثانى أكسيد الكربون ،حيث تحظى مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات باهتمام بالغ فيما يخص خفض الانبعاثات والترشيد وتحسين كفاءة الطاقة .

5-فى مجال صناعة البتروكيماويات ، جارى تنفيذ مصنع ووتك(WOTECH) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة " MDF" اعتماداً على 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز (المادة الخام الرئيسية)، وبتكلفة استثمارية 300 مليون دولار، ويقع المشروع بالمنطقة الصناعية بإدكو، على مساحة 114 فداناً ، ويعُد منتج المشروع متوافقاً مع أعلى المعايير البيئية حيث يحقق صفر انبعاثات (E0)، كما يعتبر ثاني مشروع في العالم يعتمد على استخدام قش الأرز بدلاً من حرقه، ويهدف المشروع إلى الحد من التلوث البيئى الناتج عن حرق قش الأرز (السحابة السوداء) من خلال خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون باستخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج العالمية ويستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 360 ألف طن ثانى أكسيد الكربون .

6- كما يتم تنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الحيوى ، مثل مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً من مولاس بنجر السكر، ومن أهم استخداماته خلطه مع الجازولين بهدف الحد من غازات الاحتباس الحرارى ورفع الأوكتان وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 112 مليون دولار ويستهدف خفض انبعاثات تقدر بحوالى 300 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.