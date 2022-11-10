14 لوحة جدارية تكريما لمارادونا فى معرض بالأرجنتين ..صور

فاطمة شوقى

افتتح معرض في لابلاتا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، لتكريم اسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو أرماندو مارادونا، مع عرض 14 جدارية ى ملعب لابلاتا، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم عرض 14 جدارية مثبتة على جدران ساحة انتظار السيارات في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" الفردي في لابلاتا ، في إطار هذا الحدث الذي تم تنظيمه من المعهد الثقافي لتكريم مارادونا.



جدارية مارادونا

حضر الافتتاح رئيس معهد بوينس آيريس الثقافي، فلورينسا ساينتوت، بحضور فنانين من الإرجنتين، والتى أشارت إلى أن مارادونا سعى لتحقيق حلمه، وصنع الثقافة والرياضة، وجعل الناس سعداء بأحلامه.

وأشارت "نريد الأفضل للناس ، لمن هم في الطرف الآخر ليعرفوا أننا نريد المزيد من المساواة ، لكي تُعرف الحقيقة ، وقبل كل شيء ، أن تكون جزءًا من الحقيقة".



جداريات

وفي مساحة هائلة تبلغ 30 مترًا طوليًا مطلية، أظهر هذا المعرض مارادونا متعدد الأوجه، وأبرز عبقريته كلاعب كرة قدم ، وقدرته القتالية المدوية في مواجهة ما اعتبره غير عادل وحتى العبارات التي يلوح فيها بلسان حاد والتي هي بالفعل جزء من الثقافة الوطنية مثل هذا "أنت داخلها ".



مارادونا فى الارجنتين

وهناك ، في واحدة من تلك الجداريات التي يبلغ ارتفاعها 1.83 مترًا وعرضها 2.66 مترًا ، يمكن رؤية الطفل دييجو الذي كان يحلم ببساطته الذكية باللعب في كأس العالم .

وعرضت الـ 14 جدارية صور لحياته بأكملها ومراحلها الأخيرة ، وليست جميعها جداريات تصويرية ، فهناك بعض اللوحات الأكثر تجريدية، وسيكون معرضا دائما وجزءا من التراث التصويرى الأول لرسام الجدرايات، سيروك كولى.