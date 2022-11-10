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وزيرة البيئة تشارك بجلسة "الوظائف والمهارات الخضراء بمنطقة البحر المتوسط" ضمن COP27

الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:18 م
وزيرة البيئة تشارك بجلسة "الوظائف والمهارات الخضراء بمنطقة البحر المتوسط" ضمن COP27 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري
شرم الشيخ - منال العيسوي

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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في جلسة "الوظائف والمهارات الخضراء كمحركات للانتقال العادل للشباب والنساء في منطقة البحر المتوسط" لتسليط الضوء على سياسات النهج المبتكرة وأفضل الممارسات على أرض الواقع التي تضمن الانتقال العادل نحو مهارات الوظائف الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز بشكل خاص على آفاق النساء والشباب، بمشاركة الدكتور ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وذلك في ضوء فعاليات مؤتمر المناخ Cop27  والمنعقد بمدينة شرم الشيخ.
 
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بمناقشة الموضوعات المعروضة في أجندة الـ COP27 خلال حدث اليوم خاصة فيما يخص البحر المتوسط ليس فقط لأن شاطئ البحرالمتوسط أكثر المناطق تأثرا بالتغير المناخي ولكن بالنظر إلي ما سيحدث للشباب والجيل القادم من تحديات التغير المناخي، مشيرة إلي أن قطاع الطاقة المتجددة كقطاع قابل للتمويل يمكن الاستفادة من خلاله كما يمكن المساهمة فى حل وتقليل أزمة الطاقة الحالية من خلال التكنولوجيات المتاحة بأسعار مقبولة.
 
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر لديها وظائف خضراء فى العديد من المجالات كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وحققت العديد من قصص النجاح فى تحويل التحدى البيئى إلى فرصة للاستثمار والعمل والتى تعد خطوات داعمة فى توجه مصر نحو التعافى الأخضر، ونعمل على خلق بيئة مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات الوطنية والعالمية لاستقطاب التكنولوجيا النظيفة قليلة التكلفة، مؤكدة على أهمية التفكير في أفضل الحلول التي يجب أن تتم من أجل إقليم البحر المتوسط وللشباب وخاصة المرأة.
 
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التكيف من خلال النظر إلي التعاون الإقليمي والتكامل وتبادل المعرفة على طول ساحل شمال وجنوب البحر المتوسط، والعمل على توفير تكنولوجيات بأسعار معقولة ومعرفة علمية، والتمويل حيث يمكن لقطاع البنوك خاصة ال MDBs توفير حزمة تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تساعد في التكامل الإقليمي للخروج بتلك الأفكار الناتجة عن مثل تلك الأحداث وتعميمها والعمل على الإسراع فى تنفيذ تلك المشاريع.

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