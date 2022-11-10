نقابة السياحة تقرر صرف أموال صندوق مجابهة الأعباء بإجمالي 7 ملايين جنيه

كتبت آية دعبس

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن أش الله تشكيل لجنة تختص، بتوزيع مستحقات اللجان النقابية الأعضاء في صندوق مجابهة الأعباء، بإجمالي 7 ملايين جنيه إعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة، بحل صندوق مجابهة الأعباء الذي تأسس عام 2004.

على جانب آخر وافق مجلس إدارة النقابة العامة، على سفر كلاً من مجدي خليل نائب رئيس النقابة العامة، وطارق حسن حسين الأمين العام، للمشاركة في أعمال مؤتمر الإتحاد العربي لنقابات البلديات، المقرر إنعقاده الأسبوع المقبل بالعاصمة السورية ( دمشق).