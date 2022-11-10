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نائب وزيرة التخطيط يشارك بحلقة نقاش حول الناتج المحلى الإجمالى الأخضر

الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:57 م
نائب وزيرة التخطيط يشارك بحلقة نقاش حول الناتج المحلى الإجمالى الأخضر حلقة نقاشية حول الناتج المحلي الإجمالى الأخضر
كتبت أسماء أمين

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شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حلقة نقاشية حول الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
 
شارك في الجلسة كل من الدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة أبو علي، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة سوزانا شويدروفيسكي، مديرة مكتب شمال أفريقيا في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والدكتور بول شريار، رئيس الإحصاء ومدير مديرية الإحصاء والبيانات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور رفايللو سيرفيجني، الخبير الاقتصادي في مجال البيئة بالبنك الدولي.
 
وخلال كلمته بالحلقة النقاشية؛ أشار الدكتور أحمد كمالي إلى الإصلاحات التي تمت في الفترات الأخيرة داخل الدولة المصرية لتحسين دقة وتكرار الحسابات القومية في مصر، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى رؤية 2030 وأهمية الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر، فإننا بحاجة إلى التفكير في كيفية القيام بكل تلك الجهود ليس فقط من قبل الحكومة المصرية، ولكن بمشاركة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
 
وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن الناتج المحلي الإجمالي هو معيار يمكننا من خلاله قياس النشاط في اقتصاد معين وكيف يتغير النشاط الاقتصادي بمرور الوقت، مؤكدًا أهمية معرفة نسبة النشاط الأخضر، والنشاط الاقتصادي الأخضر داخل أي بلد، مشيرًا إلى أن مصر ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
 
وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية والتي بلغت 15% العام المالي الماضي، ووصلت إلى 30% خلال العام المالي الحالي، ومن المستهدف أن تصل نسبة المشروعات الخضراء بخطة عام 24/2025 إلى 50%.
 
وأكد كمالي الحاجة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الأخضر، كما أنه من المهم وجود معيار يحدد اتجاهاتنا وأهدافنا خلال السنوات القليلة القادمة، لافتًا إلى إجراء عدد من المناقشات مع الخبراء والمتخصصين حول كيفية قياس الناتج المحلي الإجمالي الأخضر.
 
كما أوضح الدكتور أحمد كمالي أهمية الاستفادة ونقل الخبرات في هذا المجال، وهو ما يوفره مؤتمر cop27 الذي تنظمه مصر هذا العام من فرصة لهذا، مشيرًا إلى خبرات المنظمات الدولية في مجال الناتج المحلي الإجمالي الأخضر مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهيئة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

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