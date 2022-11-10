ممشى اللسان برأس البر أحلى سهرة للمواطنين بإجازة نهاية الأسبوع.. صور

دمياط - فريق المحافظات

شهد ممشى اللسان برأس البر إقبالا من محبي ورواد المصيف لقضاء أوقات سعيدة وممتعة على الممشى، وقضاء سهرة حتى الساعات الأولى من الصباح في نهاية الأسبوع.

ويحرص أغلب أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة على قضاء سهرة يوم الخميس على ممشى اللسان، لقضاء أوقات سعيدة وتناول المأكولات والمشروبات والسهر حتي الساعات الأولى من الصباح .يذكر أن منطقة اللسان تشتهر بوجود مطاعم وكافتيريات وأماكن تنزه وفسحة.



اللسان



إقبال المواطنين على ممشي اللسان برأس البر