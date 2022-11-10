اليوم السابع
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ممشى اللسان برأس البر أحلى سهرة للمواطنين بإجازة نهاية الأسبوع.. صور

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:42 م
ممشى اللسان برأس البر أحلى سهرة للمواطنين بإجازة نهاية الأسبوع.. صور إقبال المواطنين على ممشى اللسان برأس البر لقضاء سهرة ممتعة
دمياط - فريق المحافظات

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شهد ممشى اللسان برأس البر إقبالا من محبي ورواد المصيف لقضاء أوقات سعيدة وممتعة على الممشى، وقضاء سهرة حتى الساعات الأولى من الصباح في نهاية الأسبوع.

ويحرص أغلب أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة على قضاء سهرة يوم الخميس على ممشى اللسان، لقضاء أوقات سعيدة وتناول المأكولات والمشروبات والسهر حتي الساعات الأولى من الصباح .يذكر أن منطقة اللسان تشتهر بوجود مطاعم وكافتيريات وأماكن تنزه وفسحة.

 

اللسان
اللسان

 

إقبال المواطنين على ممشي اللسان برأس البر
إقبال المواطنين على ممشي اللسان برأس البر

 

إقبال المواطنين على ممشي اللسان برأس البر لقضاء سهرة ممتعة
إقبال المواطنين على ممشي اللسان برأس البر لقضاء سهرة ممتعة

دمياط

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