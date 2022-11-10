مسؤول فلسطينى رفيع يطلع سفير مصر برام الله على آخر التطورات بالضفة والقدس

كتب: أحمد جمعة

استقبل "روحى فتوح" رئيس المجلس الوطنى الفلسطيني، السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية في رام الله، لمناقشة الأوضاع السياسية العامة، والتطورات التى تشهدها الضفة الغربية ومدينة القدس.

ومن جانبه، فقد أكد السفير المصري على أهمية استمرار بذل الجهود من أجل إنهاء التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، مشدداً على استمرار الموقف المصري الثابت بشأن ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل مبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد على حرصه على العمل خلال الفترة القادمة لتعزيز كافة أوجه التعاون مع الأشقاء فى فلسطين.

هذا وقد أشار "روحى فتوح" من جانبه إلى دور مصر المتواصل فى دعم القضية الفلسطينية، والدور الذى تمارسه لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.