مسؤولة البيئة بتجمع سادك للقاهرة لإخبارية: نحتاج للفت أنظار العالم لخسائر تغيرات المناخ

كتب أحمد عرفة

أكدت سيبونجيل مافيمبيلا، مسؤولة البيئة بتجمع سادك، أننا بحاجة إلى لفت أنظار العالم إلى الخسائر والأضرار التى نتعرض لها نتيجة التغيرات المناخية، ونذكرهم بوعود الدول الصناعية الكبرى فيما يخص التمويل وتقليل الانبعاثات، والتى لم يتم ترجمتها لأفعال ونتوقع من القمة الحالية التحدث بشكل جاد عن الخسائر التى نعانى منها وتوفير الدعم الكافى لإنقاذ الكوكب.

وأضاف مسؤولة البيئة بتجمع سادك، خلال تصريحاتها بقناة القاهرة الإخبارية أن قمة المناخ مهمة للغاية للمجتمعات الإفريقية لأنها قمة إفريقية تتحدث عن المشاكل التى نواجهها في القارة، والنتائج يجب أن تواجه المشاكل التى نعاني منها، مثل الجفاف الشديد، وآثار التغيرات المناخية الصعبة.

وأوضحت مسؤولة البيئة بتجمع سادك، أن أغلب دولنا في جنوب إفريقيا، تعتمد على مصادر طبيعية تتأثر بسبب تغير المناخ، وهذا يؤثر على قطاع الطاقة، لذا نحن بحاجة لتنويع أفكارنا؛ ليكون لنا مصادر أخرى للمعيشة والحفاظ على البيئة، والشعوب يعانون بسبب تدمير الطبيعة وقلة الحصول على الغذاء، لذلك يجب طرح حلول مبتكرة وتقليل الاعتماد على الوقود، والبحث عن استثمارات أخرى في زراعة الغابات لخدمة بيئة نظيفة، نأمل أن تكون قرارات القمة سريعة وتنفذ فى الحال.

SADC هو مجتمع تنمية أفريقيا الجنوبية، ويعد منظمة دولية مقرها الرئيسي في أنجولا وبتسوانا، ويضم 14 دولة أفريقية والهدف الرئيس منه هو زيادة التعاون فى جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.