محمد هاشم طالب بالمنيا يبدع فى الأغانى الشعبية.. فيديو وصور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم "تليفزيون اليوم السابع" تقريرا مصورا مع طالب بالصف السادس الابتدائى بمحافظة المنيا، حباه الله بصوت متميز فى الأغنية الشعبية.

محمد هاشم طالب بالصف السادس الابتدائى أطلق عليه جمهوره "المعجزة"، حتى أنه أصبح متواجدا فى أغلب حفلات العرس بمحافظة المنيا، لما يتميز به محمد من صوت عزب فى الأغنية الشعبية.

وقال محمد إن الصدفة فقط هى من جعلت الجمهور يتعلق بى، ففى إحدى حفلات الزفاف لشخص على علاقة أسرية بوالدى، صعدت على المسرح وأمسكت الميكروفون وبدأت فى الغناء، وعندما سمع صاحب الفرقة صوتى قرر أن أكون عضوا بالفرقة الموسيقية الخاصة به، ومنذ هذه اللحظة وأنا متواجد معهم فى أغلب الحفلات لدرجة أننى أصبح لدى جمهور كبير ليس فقط الجمهور المباشر لكن أيضا على السوشيال ميديا.

وأضاف محمد "أنا الحمد لله متفوق فى دراستى، وكذلك أحفظ اجزاء من القرآن الكريم، ومستمر فى الحفظ، وأشكر الله على نعمة الصوت، كما أن والدى يقف بجانبى ويشجعنى ويقوم بتدريبى حتى أكون فنانا يحترم الكلمة التى سيقدمها للجمهور".



محمد هاشم خلال حديثه لليوم السابع (2)



محمد هاشم طالب بالمنيا يبدع فى الاغانى الشعبية



محمد هاشم طالب بالمنيا يبدع فى الاغانى الشعبية (2)