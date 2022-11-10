محافظ سوهاج يتفقد مستشفى طهطا العام ..صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الخميس، مستشفى طهطا العام، عقب الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمستشفى، تمهيدا للافتتاح النهائي والتشغيل لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة كافة الأعمال في قطاع الصحة وجميع القطاعات المختلفة على مستوى على مستوى المحافظة.

جاءت الجولة بحضور أحمد سامى القاضي نائب المحافظ والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة وعامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا والمهندس على الدردير مسؤل المشروعات بالصحة و وأيمن خلف مدير إدارة مستشفى طهطا العام.

ومن جانبه، قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن المنظومة الصحية بمصر تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية بشكل عام، وفى محافظة سوهاج المنظومة الصحية تحظى باهتمام خاص من خلال أعمال التطوير المستمرة فى الوحدات الصحية من والمراكز الطبية وحتى المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة وذلك من اجل خدمة جمهور المواطنين بالمراكز والقرى.

وأشار المحافظ خلال الجولة إلى أن عملية تطوير النمظومة الصحية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية للجميع من خلال أماكن تقديم بما يتمشا مع التطوير السريع للمنظومة الصحية ومواجهة التحديدات الجديدة فى مقدمتها فيروس كورونا المستجد. ففى مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج هناك صرح طبى جديد تم الإنتهاء من اعمال التشطبيات به ليستقبل المواطنين من كل مكان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 100% تقريبا والتكلفة الإجمالية للمشروع 243 مليونا و200 ألف جنيه على مساحة المستشفى تبلغ 3740 مترا مربعا.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تاتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والعمل بالمستشفى بدأ به في فبراير 2020م ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة و المستشفى بتصميمها الجديد تضم " 149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120أسرة نوعية" المستشفى تضم 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.

وأكد المحافظ أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى طهطا العام، تشمل " تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 مترا، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس.



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جولة محافظ سوهاج



جولة محافظ سوهاج



جولة محافظ سوهاج



خلال جولته بمستشفى طهطا العام قبل إنطلاق التشغيل الفعلى لخدمة المواطنين



خلال جولته بمستشفى طهطا العام قبل إنطلاق التشغيل الفعلى لخدمة المواطنين



خلال جولته بمستشفى طهطا العام قبل إنطلاق التشغيل الفعلى لخدمة المواطنين



محافظ سوهاج يتفقد مستشفى طهطا العام قبل إنطلاق التشغيل الفعلى لخدمة المواطنين



محافظ سوهاج يتفقد مستشفى طهطا العام قبل إنطلاق التشغيل الفعلى لخدمة المواطنين