اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

على هامش فعاليات COP27..

لقاءات مكثفة لبحث زيادة استثمارات الشركات فى مصر ودعم أنشطتها الاستثمارية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:06 م
لقاءات مكثفة لبحث زيادة استثمارات الشركات فى مصر ودعم أنشطتها الاستثمارية المستشار محمد عبد الوهاب ويوست أورثويزن
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعاون مشترك بين هيئة الاستثمار والشركة الهولندية للاستثمار الدولي.. وبحث فرص توسعات شركتي "فودافون" و"فيبلبس" في مصر

 
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يوست أورثويزن، الرئيس التنفيذي للشركة الهولندية للاستثمار الدولي، وذلك لبحث فرص تمويل الاستثمارات الهولندية في مصر، والشراكات الاستثمارية بين الجانبين.
 
وخلال اللقاء، أكد عبد الوهاب عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وهولندا، وتعدد القطاعات التي تعمل بها الشركات الهولندية في مصر، ومنها ما يتعلق بالتصنيع والخدمات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء، مستعرضا ما أنجزته مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ومؤسسية، لتحسين بيئة الأعمال، تضمنت إطلاق خريطة مصر الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستراتيجية الرخصة الذهبية، وحوافز ضريبية وغير ضريبية.
 
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم الاتفاق على إعطاء الأولوية في المرحلة المُقبلة لتوجيه الدعم المُقدم من الشركة الهولندية للاستثمار الدولي للمشروعات الهولندية الصديقة للبيئة في مصر، مثل الطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر)، والزراعة والتصنيع الغذائي وكذا الصناعات الهندسية.
 
كما أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم الاتفاق على دراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك، واستهداف الشركات الهولندية التي تدرس تنفيذ استثمارات جديدة في مصر، فضلا عن استضافة لقاءات تضم مجتمعي الأعمال المصري والهولندي، بغرض صياغة وتطوير قنوات جديدة للتعاون المتبادل من أجل تحقيق مزيد من التنمية في المجالات الاستثمارية.
 
كما التقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة "فيليبس"، وذلك لبحث المخطط المستقبلي لتوسعات الشركة في السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بحلول الإضاءة الصديقة للبيئة، حيث تستعد الشركة لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، لتوفير منتجات صديقة للبيئة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة، وكذا الصناعات المغذية للإضاءة.
 
واستعرض عبد الوهاب خلال اللقاء أفضل النظم الاستثمارية والأماكن المُتاحة لتوسعات الشركة في مصر، خاصة في المناطق الحرة والتي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق بالخارج، والتأكيد على دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وحصولها على تسهيلات عديدة وذلك لاتفاق خططها مع خطط الدولة لتوفير الطاقة وحماية البيئة وتحقيق نمو مستدام.
والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أيضاً بمحمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر"، وذلك لمناقشة فرص توسع أنشطة الشركة في مصر، ويأتي ذلك ضمن مشاركة فودافون كشريك استراتيجي لمؤتمر المناخ COP27. 
   
وأكد عبد الوهاب دعم الهيئة العامة للاستثمار للتوسعات الاستثمارية للشركة في الفترة المُقبلة في المجالات الصديقة للبيئة، بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحا أن قانون الاستثمار يقدم العديد من الحوافز الخاصة بقطاعات التكنولوجيا، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة بالدور المجتمعي للشركات في نشر الوعي.
 
وأشار إلى أن فوائد استحداث حلول تكنولوجية جديدة لا تقتصر فقط على الشركات صاحبة التكنولوجيا، ولكن يمتد أثرها لبيئة الاستثمار ومجتمع الأعمال ككل، لهذا تدعم الدولة المصرية، عبر الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، الشركات التكنولوجية الدافعة للتنمية، من خلال مجموعة من الحوافز الاستثمارية، وما يتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات، والتي كان آخرها ضمها للأنشطة التي تستفيد من الرخصة الذهبية.

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

الناشطة البرازيلية سيليا نونيس تطالب قمة المناخ بحق النساء فى الحماية البيئية

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:17 م

الجامعة العربية تعقد اجتماع حول الحلول المستدامة للأمن الإنسانى فى إطار قمة المناخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:49 م

الشباب أيقونة قمة المناخ اليوم الخامس بـCOP27.. وزيرة البيئة تفتتح يومى العلم والشباب: مصر تقدم رسالة للعالم بأهمية العلم كسلاح للتصدى لآثار التغيرات المناخية ومطالب مؤتمر شباب للمناخ COY17 تتكامل مع قمة المناخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة