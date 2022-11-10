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كيف شارك المجتمع المدنى فى بورسعيد فى تطوير 120 عمارة بحى المناخ؟

الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:00 ص
كيف شارك المجتمع المدنى فى بورسعيد فى تطوير 120 عمارة بحى المناخ؟ جانب من التطوير
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، أن الحى من أكثر أحياء بورسعيد التى شهدت مشاركة مجتمعية، وتم تطوير 120 عمارة سكنية من قبل الأهالى.

وأوضح رئيس حى المناخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللون الموحد الذى يميز بورسعيد الأبيض فى الأزرق وما يطلق عليه ألوان النورس كان لحى المناخ الانطلاقة الأولى فيه، حتى سار هو اللون المميز لكل العمارات فى شارع 23 ديسمبر المطور حديثاً.

وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك في جانب المشاركة المجتمعية من الأهالي، تطوير العديد من "الخرابات" والحارات التي تحولت إلى أماكن صديقة للبيئة، حتى أن وزيرالتنمية المحلية السابق أشاد بها.

جدير بالذكر أن حي المناخ هو أحد أقدم الأحياء الشعبية في محافظة بورسعيد، والذي يتميز أهله بحرفة الصيد وتبلغ مساحة الحي 3312 كيلو متر مربع، ويقترب عدد سكان الحي من 100 ألف نسمة، والغالبية العظمي من سكانه يعملون في حرفة الصيد، وكان أبرز المشاهد التي نراها بين التجمعات السكنية الموجودة فيه هو غزل الشباك الأكثر من رائع،  وتم إنشاء الحى منذ حفر قناة السويس عام 1800، وبالحى النسبة الكبيرة من الإسكان من مساكن حكومية إلى جانب التوسعات العمرانية حاليا ومستقبلا.


 


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