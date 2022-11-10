فحص وعلاج 1314 حالة بقافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بقرية الورق ضمن "حياة كريمة"

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة، اليوم الخميس، إلى قرية الورق بمركز سيدى سالم، وعدد من القرى المجاورة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شاركت كلية التمريض بإشراف الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض، الدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القافلة الصحية الشاملة بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالدم، قياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة، وأيضا الإرشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة مع الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عدداً من القوافل المتكاملة "صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية" للقرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على" 1314"حالة من أبناء قرية « الورق» والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً ورئيس قسم القلب والصدر، الدكتور وائل الفقي، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم حازم عياد، ، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح.



إجراء الكشف الطبي على طفل



الكشف الطبي



جانب من الأطقم الطبية المشاركة







صرف الأدوية بقافلة جامعة كفر الشيخ بقرية الورق