ضبط 6.5 طن أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية و2 طن سكر مجهول المصدر فى الغربية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع علف حيوانى شهير بدائرة مركز طنطا يقوم ببيع أعلاف حيوانية منتهية الصلاحية بكمية قدرها (6500) كجم 6 طن ونصف طن شكائر علف ذره مجروشة منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على الشكائر وتقرير مرفق من قبل وزارة الزراعة.

وضبط 69 عبوة أدوية وفيتامينات منتهية الصلاحية بداخل صيدلية المصنع بالمخالفه للقانون 281لسنه94 الخاص بالغش التجاري والخداع قبل إعادة البيع فى الأسواق المحلية ، كما تم ضبط مصنع حلوى طحينية والتحفظ على 2 طن سكر مجهول المصدر، وتم تحرير محاضرجنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.