ضبط 12.5 طن قمح محلى قبل تهريبه للسوق السوداء فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق وكل السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقاً للأسعار المقررة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد فوزى بضبط سيارة جامبو محملة بكمية من القمح المحلى إنتاج 2022 م، بدون تصريح نقل من الجهات المختصة، وتم التحفظ على السيارة بحمولتها وتسليمها إلى مطحن فاقوس الآلى بموجب إيصال، وتم تحرير محضر جنح رقم 21651 جنح المركز وتم التحفظ على 12.5 طن قمح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





