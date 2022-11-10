ضبط شخص لنصبه على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى الزيتون

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على المحال التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون منتحلًا صفة موظف بالحى وتقاضى مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بوجود مخالفات، ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) وذلك عقب استيلائه على مبلغ مالى من مالك أحد المطاعم عن طريق إيهامه بأنه موظف بالحى مقابل عدم تحرير ثمة محاضر ضده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه فى النصب على أصحاب المحال التجارية والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر أو مخالفات ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.