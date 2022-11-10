ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الحشيش فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش فى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حيازة عاطل لكمية من مخدر الحشيش في الهرم، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وكلف رجال المباحث بسرعة القبض عليه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.