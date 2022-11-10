صرف الإسكندرية: تكثيف أعمال تطهير لرفع المخلفات بعد سقوط الأمطار أمس

الإسكندرية -فريق المحافظات

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تقوم بأعمال تكثيف وتطهير لرفع المخلفات عن الشبكة ، بعد أن شهدت محافظة الإسكندرية أمس أمطاراً خفيفة إلي متوسطة غزرت ببعض المناطق، ولم تتسبب الأمطار بأي تكدس مروري.



وأضاف نافع، انه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات من صباح يوم الإثنين للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية، طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ،" مشيرا " أن الشركة جاهزة للتعامل مع الأمطار علي مدار الساعة.



وشدد نافع، علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة ومحافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.







أعمال تطهير للشنايش



أعمال رفع مخلفات الأمطار



رفع مخلفات الأمطار



