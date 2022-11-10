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شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية من أرض السلام خلال cop27.. فيديو

الخميس، 10 نوفمبر 2022 01:08 م
شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية من أرض السلام خلال cop27.. فيديو التظاهرات السلمية لشباب مصر وافريقيا والعالم للمطالبة بالعدالة المناخية
كتبت منال العيسوي

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شهدت ساحات المنطقة الزرقاء والخضراء على مدار اليوم الخميس، عدد من التظاهرات السلمية، لشباب مصر وأفريقيا والعالم، للمطالبة بالعدالة المناخية وتحمل الخسائر والأضرار للدول المتسببة فى المناخ.

 

فمنذ الصباح والتظاهرات لا تتوقف على انغام الموسيقى والهتافات الحماسية والعبارات الداعمة لحماية البيئة.

 

وأكد المتظاهرون أن تحقيق العدالة الاجتماعية هدف واحد للبلدان النامية، حيث نعلم جميعًا التأثيرات المناخية غير العادلة على البلدان النامية - وخاصة البلدان الأفريقية. أفريقيا هى القارة التى تسبب أقل التأثيرات السلبية على التغيرات المناخية، وفى الوقت نفسه، هى القارة الأكثر تضررًا.

 

ورفع المتظاهرون شعارات نلتقى جميعا من أجل الأرض وهدف واحد وهو العدالة المناخية

 

 وناشد المتظاهرون الدول المتقدمة التى تلحق الضرر بعالمنا، وخاصة نحن الأفارقة، بالوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه كوكبنا، وخاصة تمويلنا وتعويضنا نحن الأفارقة المتضررين، من أجل إنقاذ كوكبنا، وإيصال اصوتهم، ونقل رسالة بلادهم، والمطالبة بحقهم كفرد يعيش على هذا الكوكب، وله الحق فى العيش على كوكب صحى ونظيف وآمن.

 
التظاهرات السلمية لشباب مصر وافريقيا والعالم للمطالبة بالعدالة المناخية (2)
التظاهرات السلمية لشباب مصر وافريقيا والعالم للمطالبة بالعدالة المناخية 

التظاهرات السلمية لشباب مصر وافريقيا والعالم للمطالبة بالعدالة المناخية (1)
التظاهرات السلمية لشباب مصر وافريقيا والعالم للمطالبة بالعدالة المناخية 
شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (1)
شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (1)

 

شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (2)
شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (2)

 

شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (3)
شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (3)

 

شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (4)
شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (4)

 

شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (5)
شباب مصر وأفريقيا يطالبون بالعدالة المناخية (5)

 


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