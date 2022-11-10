سقوط سيارة فى ترعة جانبية بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

سقطت سيارة ربع نقل فى أحد الترع الجانبية بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية دون إصابات وتم انتشال السيارة وانقاذ سارقها.

تلقى اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية بلاغا من احد المواطنين يفيد بمشاهدته سقوط سيارة ربع نقل بالترعة الجانبية بقرية الشروق دائرة مركز القصاصين.

على الفور تم اخطار اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية بالبلاغ وانتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالقصاصين من انتشال السيارة وانقاذ قائدها.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

سقوط سيارة فى ترعة

سقوط سيارة فى ترعة

سقوط سيارة فى ترعة

سقوط سيارة فى ترعة