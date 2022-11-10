اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:11 م
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سقوط سيارة فى ترعة جانبية بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:39 م
سقوط سيارة فى ترعة جانبية بالإسماعيلية دون خسائر بشرية.. صور جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سقطت سيارة ربع نقل فى أحد الترع الجانبية بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية دون إصابات وتم انتشال السيارة وانقاذ سارقها.
 
تلقى اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية بلاغا من احد المواطنين يفيد بمشاهدته سقوط سيارة ربع نقل بالترعة الجانبية بقرية الشروق دائرة مركز القصاصين. 
 
على الفور تم اخطار اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية بالبلاغ وانتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ. 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالقصاصين من انتشال السيارة وانقاذ قائدها.
 
جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 
 
الحادث (1)
سقوط سيارة فى ترعة
الحادث (2)
سقوط سيارة فى ترعة
جانب من الحادث (1)
سقوط سيارة فى ترعة
جانب من الحادث (2)

سقوط سيارة فى ترعة


الأجهزة الأمنية

الإسماعيلية

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سقوط سيارة فى ترعة



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