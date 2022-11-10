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سفير الصين بالقاهرة يهنئ مصر على نجاح استضافة مصر Cop27 بشرم الشيخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:37 م
سفير الصين بالقاهرة يهنئ مصر على نجاح استضافة مصر Cop27 بشرم الشيخ لياو ليتشيانج
(أ ش أ)

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هنأ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة مصرعلى نجاح استضافة مؤتمر "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ الذى شهد مشاركة كبيرة واسعة النطاق من قادة العالم بحضور الصين بوفد كبير مؤكدا على دعم بكين لمصر فى هذا المؤتمر وهناك ثقة كبيرة بخروج المؤتمر بنتائج هامة.

جاء ذلك فى كلمة السفير الصينى فى الندوة تحت عنوان "تأثير المؤتمر الوطنى العشرين للحزب الشيوعى الصينى على مستقبل الصين وسلام العالم وتنميته." 

وأضاف أن الحزب الشيوعى الصينى أعلن عن المضى قدما فى سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم ودعم التعددية والجهود الدولية فى مواجهة التحديات العالمية مؤكدا أن بكين تسعى إلى دعم سياسة سلمية مستقلة وتلتزم بدعم السلام العالمى وبالعدالة والإنصاف وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول والمعايير المزدوجة.

وأوضح أن الحزب الشيوعى الصينى والصين سيعملان على دعم السلام والتنمية لصالح الدول النامية الشريكة خاصة الدول العربية والأفريقية من أجل مستقبل مشترك للبشرية وتحترم تطلعات الشعوب نحو تحقيق التنمية وخلق كل دولة مسارها التنموى وتحديث الاقتصاديات مع الحفاظ على استقلال هذه الدول بما يخلق شكلا من الحضارة البشرية وعدم الاقتصار على نموذج واحد للتنمية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الصينى يمتاز بالقوة والمرونة ويستطيع تحقيق المناورة مع الحفاظ على نموه وأنه يسعى إلى تعزيز قوة السوق المحلى والعالمى والعمل على تطور الدول الأفريقية والنامية لتسريع وتيرة نموهم.. موضحا أن الدبلوماسية الصينية تعمل على توفير الفرص لجميع الدول.


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