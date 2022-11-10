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"رياضة كفر الشيخ" تنظم مهرجان لكرة السلة احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:38 م
"رياضة كفر الشيخ" تنظم مهرجان لكرة السلة احتفالا بالعيد القومى للمحافظة المهرجان الرياضي لكرة السلة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضي لكرة السلة، بنادي كفر الشيخ الرياضي، اليوم الخميس، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة بمشاركة 40 لاعبا من أبناء المحافظة، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية مستمرة في تقديم البرامج والفعاليات المتنوعة احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، كما شهد محافظ كفر الشيخ، افتتاح ملعب المركزية الخماسى بالحامول، والمقر الإدارى لمركز شباب أبو غنيمة بسيدى سالم ضمن افتتاحه لعدد من المشروعات احتفالا بالعيد القومي.

 

وكرم مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة المشاركين بالمهرجان المنفذ بإشراف تنفيذى للدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، قام فريق عمل الإدارة بتنظيم وإعداد المهرجان الرياضي لكرة السلة التي تعد من أشهر الألعاب الرياضية، تلك اللعبة الجماعية التي تتم بين فريقين و يتكون كل فريق من خمسة لاعبين، و يمتاز لاعبي كرة السلة باللياقة البدنية و السرعة والطول.

 

تكريم الاعبين الفائزين
تكريم الاعبين الفائزين

 

توزيا الجوائز على الفريق الفائز
توزيا الجوائز على الفريق الفائز

 

رياضة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضي لكرة السلة احتفالا بالعيد القومي
رياضة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضي لكرة السلة احتفالا بالعيد القومي

 

مهرجات رياضي بشباب كفر الشيخ احتفلا بالعيد القومي للمحافظة
مهرجات رياضي بشباب كفر الشيخ احتفلا بالعيد القومي للمحافظة

 


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