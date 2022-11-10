اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تباشر التحقيق في إزالة وتدنيس الشواهد الروسية والسوفيتية في أوكرانيا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:00 ص
روسيا تباشر التحقيق في إزالة وتدنيس الشواهد الروسية والسوفيتية في أوكرانيا الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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وجّه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بصياغة تقييم قانوني لإزالة وتدنيس الآثار الروسية والسوفيتية في أوكرانيا.

يذكر أن النصب التذكاري للجنود السوفيت "محررو أوكرانيا" الذي شيّد عام 1970 تخليدا للذكرى الـ25 لتحرير أوكرانيا من جيوش النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية، تمت في مدينة أوجغورود غربي أوكرانيا.

وتم تدنيس النصب التذكاري في مدينة أوديسا للقائد العسكري الروسي ألكسندر سوفوروف، حيث كتب المخربون عليه عبارة تدعو إلى تفكيك النصب.

وقبل ذلك أزالت سلطات نظام كييف في أوديسا تمثال الإمبراطورة الروسية يكاتيرينا الثانية مؤسسة المدينة، في إطار حملتها لتزييف تاريخ أراضي أوكرانيا في قوام روسيا.


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