رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا للقاهرة الإخبارية: وجدنا بمصر طريقا لحل مشكلاتنا

كتب أحمد عرفة

أكد جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، أننا وجدنا في مصر طريقًا لحل المشكلات التى تواجهنا بسبب التغيرات المناخية، من خلال قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، خلال تصريحات بقناة القاهرة الإخبارية، أن التمويل من أجل مواجهة التغيرات المناخية مهم جدًا للدول الإفريقية، وخاصة أن هناك دولًا تعاني من زيادة نسبة الكربون، وهناك الكثير من الدول التى تعانى من قطع الأشجار والكوارث الطبيعية المدمرة، وذلك منذ 3 عقود.

وتابع رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، : سوف نعمل بجدية حتى نتغلب على تلك المشكلات في حدود 25 شهرًا، وخفض الانبعاثات من أجل تقليل درجة حرارة الكوكب حتى لا يتدمر ويصبح الوضع خارج السيطرة، والدول المتقدمة يجب أن تتحمل المسئولية.