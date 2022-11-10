رئيس القنطرة غرب يتفقد المركز الطبى للجمعية الشرعية ويتابع حالة المرضى.. صور

‏تفقد المحاسب ممدوح أنور، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، تجهيزات المركز الطبى للجمعية الشرعية بالمدينة يرافقه أحمد الإسناوى، نائب رئيس المركز والمدينة، المهندس نبيل عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث تفقد وحدة غسيل الكلى التى تخدم 120 حالة وتضم 36 جهاز، كما تفقد الحضانة وفيها 35 جهازا بالإضافة إلى 6 أجهزة التنفس الصناعى و13 جهازا متنوعا.

كما تفقد المطبخ والذى يقدم 4000 وجبة يوميا خاصة خلال شهر رمضان، وخلال الزيارة اليوم الخميس أشاد رئيس المركز المدينة بالخدمات التى يقدمها المركز الطبى للجمعية الشرعية بالمجان لأهالى مركز ومدينة القنطرة غرب ومستوى الخدمة المتميز، كما حرص على التحدث لعدد من المرضى والاستماع لهم.

شهد الزيارة، المهندس محمود علام والمهندس محمد عبد الجيد، أمين الصندوق، والشيخ زكريا صابر وكيل الجمعية، وعبد العزيز العايدى المدير المالى، وأحمد الشريف مدير الجمعية.

من جانبه قال المهندس نبيل عوض رئيس مجلس الإدارة، إن وحدة غسيل الكلى قدمت 100 ألف جلسة غسيل كلوى حتى الآن، منذ فتحها فى 2012، كما قدمت الحضانة خدمات لـ9500 طفل من الأطفال حديثى الولادة، لافتا إلى أهمية دعم المجتمع المحلى لمثل هذه المشروعات الخدمية.