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رئيس القابضة لمصر للطيران يتفقد جناحى الشركة بالمنطقتين الزرقاء بـCOP27

الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:08 م
رئيس القابضة لمصر للطيران يتفقد جناحى الشركة بالمنطقتين الزرقاء بـCOP27 مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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تفقد اليوم الخميس المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بجولة تفقدية لجناحي مصر للطيران بالمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء بالمؤتمر رافقه خلالها الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، حيث توجه زكريا بالشكر والتقدير لفريق عمل الشركة لجهودهم في الإعداد للحدث وظهورهم المشرف امام ضيوف المؤتمر والوفود المشاركة بالمؤتمر وحثهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الجهد خلال الفترة المتبقية لخروج المؤتمر بالصورة اللائقة وتلبية احتياجات المشاركين.
 
 
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